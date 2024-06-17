В Польше стартовало производство недорогих электромобилей с богатым оснащением 1 17.06.2024, 16:08

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Компактная городская модель получила 109-сильный мотором.

В Польше начали выпуск электрокаров Leapmotor T03. Их производят на предприятии концерна Stellantis в городе Тихи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сейчас электромобили Leapmotor T03 изготавливают с прошлой недели небольшими пробными партиями, а массовое их производство стартует с сентября. Польшу выбрали потому, что затраты на выпуск электрокаров там вдвое ниже, чем, например, в Италии.

Как известно, ранее концерн Stellantis приобрел 21% акций китайского автопроизводителя Leapmotor и планирует продавать его модели в Европе. Вслед за моделью T03 на европейский рынок выведут электрический кроссовер Leapmotor C10. Также в 2025 году в Тихих начнут производить спортивный электрокроссовер Leapmotor A12.

Новый Leapmotor T03 будет стоить в Европе примерно 20 000 евро. Это городской четырехместный хэтчбек А-класса длиной всего 3,6 м. Электромобиль оснащен 109-сильным мотором, а его максимальную скорость ограничили на отметке 100 км/ч. С батареей емкостью 41 кВт∙ч запас хода составляет 280 км.

Польский электромобиль довольно богато оснащен. В базовой версии есть виртуальная панель приборов, 10,1-дюймовый тачскрин, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроник.