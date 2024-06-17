ВСУ выбивают россиян из рубежей обороны и огневых точек 17.06.2024, 16:14

Тактическая ситуация достаточно динамична.

Украинские войска на фронте совершают свои контратакующие действия, выбивают россиян из рубежей обороны и огневых точек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назара Волошина в эфире телемарафона.

- Силы обороны Украины также штурмуют позиции противника, отражают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также совершаем свои контратакующие действия, занимаем их огневые позиции и выбиваем из рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамична, - рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны Украины проводят на определенных участках фронта успешные действия, а врагу приходится обороняться.

Спикер также отметил, что ВСУ сейчас не испытывают снарядного голода. В то же время добавил, что «все познается в сравнении».

«На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас преобладали раньше количественно, но наши ВСУ преобладают качественно. Мы тратим с умом каждый снаряд - в цель», - добавил он.

Как рассказал Волошин, вчера, 16 июня, в восточной операционной зоне было уничтожено более 960 оккупантов, два танка и 17 бронемашин, 10 пушек и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, ВСУ уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.

В то же время, по его словам, враг донимает авиацией, которая сбрасывает авиабомбы.

«Только за май вражеская авиация сбросила более 3200 КАБов по всей территории Украины. А только с начала июня - более 1050 авиационных снарядов вражеская армия сбросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам», - отметил спикер.