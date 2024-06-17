РФ массово забрасывает шпионов в Словению под видом «студентов» 5 17.06.2024, 16:38

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WSJ раскрыло детали.

Власти Словении подозревают, что РФ засылает в их страну шпионов. Речь идет о массовом притоке взрослых «студентов». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что необычный приток студентов из РФ в университеты Словении начался два года назад и совпал во времени с массовой высылкой из Европы дипломатических сотрудников, которых заподозрили в шпионской деятельности.

Поэтому власти Словении считают, что РФ после такого шага столкнулась с невозможностью использовать прежние каналы отправки шпионов в Европу. При этом Кремль решил компенсировать недостаток своих шпионов в Словении с помощью отправки в страну «студентов», многим из которых по 40-50 лет.

Уже в марте правительство Словении решило депортировать из страны по меньшей мере восемь студентов из РФ, а причиной этого стало распространение пророссийской пропаганды.

Правоохранители Словении смогли задержать агентов

Издание указывает, что в конце 2022 года в городе Любляна задержали офицеров Службы внешней разведки РФ Артема и Анну Дульцевых, которые по легенде представлялись гражданами Аргентины.

Журналисты уточнили, что семейная пара легализовалась в стране еще задолго до вторжения РФ, но разоблачением словенские спецслужбы занялись уже во время войны в Украине.

Что им грозит

В 2022 году пара также начала шпионить за деятельностью Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики, поэтому их решили задержать.

Семье Дульцевых грозит до восьми лет лишения свободы, а в колонии они уже провели 18 месяцев. При этом WSJ указывает, что российских агентов могут обменять, этим вопросом был обеспокоен бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Россия усилила шпионскую деятельность против стран Запада

С начала вторжения в Украину ряд стран Запада столкнулись со шпионской деятельностью со стороны РФ. Это особенно коснулось тех государств, которые оказывают Украине помощь.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенгберг сообщил, что члены Альянса намерены принять более жесткие меры против российских шпионов.