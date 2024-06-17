«Нашли там какие-то вещи, которые помогли Шерлокам Холмсам из детского сада ее вычислить» 17.06.2024, 16:45

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Белорусы рассказали о способах борьбы с мусором на спортивных площадках.

На спортивной площадке на улице 50 лет БССР в Борисове, по наблюдениям местных жителей, регулярно появляется мусор. «Два раза уже с женой убирали, на третьем разе решил сфотографировать», — написал очевидец. EX-PRESS.BY спросил у читателей, как можно наказать людей, которые приходят мусорить на спортивную площадку.

Мария:

— Очень часто дело не в мусоре, а в том, как коммунальщики делают «атмосферу». Я многодетная мать, и меня сильно беспокоит состояние нашей спортивной площадки на Ленина в Жодино. Я мечтала, что мои дети и другие дети в нашем районе будут проводить там много времени. Но сама площадка стала небезопасная и неприятная, она фактически разрушена. Я уведомляла коммунальные службы, просила и более частую уборку территории, и ремонт оборудования. Но этого не сделали.

Петр:

— Весь Борисов в камерах видеонаблюдения. Разве это проблема — фиксировать нарушения и привлекать виновных к ответственности? Но я бы сделал, как в Европе: штрафы огромные. Возможно, тогда следить за порядком на площадке и фиксировать случаи мусорения будут все.

Ксения:

— Вопрос в культуре, конечно. А она прививается с детства. О мусоре надо с яслей говорить и примером своим показывать. Вот, беларусские дети, когда приезжают в Литву, первое время еще мусорят. А потом понимают, что за пластиковые бутылки и за стеклянные тоже можно денег заработать. Есть тароматы на каждом шагу, у каждого магазина.

И, конечно, надо организовывать акции по уборке территории с участием жителей района и детей, чтобы повысить сознательность и ответственность у людей. Мне раньше было все равно на мусор, который не в моем доме. А теперь понимаю, что даже плакаты о необходимости поддержания чистоты и возможных штрафах за нарушение порядка также могут быть эффективными.

Виктор:

— Как юрист говорю: законодательство Республики Беларусь предусматривает административную ответственность за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий. Сбор доказательств (фото, видео) и обращение в милицию могут привести к наложению штрафов на виновных.

Евгения:

— Однажды дочка не донесла мусор до контейнерной площадки и выбросила его вместе с пакетом в урну детского сада, мимо которого шла в школу. Ее вычислили, потому что разобрали мусор, нашли там какие-то вещи, которые помогли Шерлокам Холмсам из детского сада ее вычислить. Они даже в Борисовский РУВД пожаловались. Дядя-милиционер пришел и воспитывал дочь. Это было лет 15 назад, но это очень сильно повлияло на дочку.

Не думаю, что так надо делать, но это оказалось действенно. Она никогда не выбросит мусор мимо урны и очень сильно боится ментов.

Владимир:

— Иногда наказание — это публичная порка в домовом чате. Я однажды оставил рядом с мусоросборником старое кресло, меня так обругали! Теперь боюсь что-то выбросить не туда.