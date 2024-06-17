Саммит в Швейцарии: политолог объяснил, на что указывает истерика Кремля 1 17.06.2024, 17:01

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Сейчас идет борьба двух стратегий.

Истерика и агрессия со стороны России указывает то, что Глобальный саммит мира в Швейцарии был результативным.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала «Киев».

«Если этот саммит не имеет никакого значения, ничего не дает Украине, то почему же Россия выступала так против и, кстати, вместе с Китаем, приложила много усилий, чтобы уменьшить количество участников этого саммита, чтобы фактически сорвать его, не допустить его проведения? Это критерий, который надо принимать во внимание», - прокомментировал эксперт.

Как пояснил Фесенко, еще с прошлого года идет борьба двух стратегий как завершать войну.

«Одна стратегия украинская - стратегия справедливого мира, и Украина пыталась получить поддержку как можно большей части стран мира нашей формуле мира. Другая стратегия - российская - принудить нас к миру на своих условиях, на односторонних уступках Украины», - отметил политолог.

По его словам, все время украинская дипломатия работала, формировался плацдарм для такого мирного процесса, который бы развивался с учетом позиций и интересов Украины, а не РФ.

«Если бы мы ничего не делали, то доминировала бы позиция России и Китая. А сейчас Россия не может монопольно контролировать этот процесс, Украина вместе с партнерами при участии Швейцарии предложила свой путь мирного процесса, который отвечает нашим интересам. А дальше вопрос, когда начинать переговоры с Россией - вокруг этого будет идти сейчас борьба. Важно, что мы получили поддержку нашей позиции от значительной части стран мира, и что мирный процесс сейчас развивается не так, как хочет Россия. Именно поэтому такое яростное сопротивление со стороны РФ. Критерий правильности саммита и его результативности - эта истерика и агрессия со стороны России. Значит мы все делаем правильно, если Россия так реагирует», - говорит Фесенко.

По его словам, принудить диктатора Владимира Путина к миру надо тремя путями. Первый - главный и определяющий инструмент - военный: остановить наступление российских войск и, если будет достаточно ресурсов, отбросить из части оккупированных территорий российские войска.

Второй путь, по словам Фесенко, - усиление санкционно-экономического давления на Россию, третий путь - дипломатический.

«Потому что, рано или поздно, переговоры неизбежны с Россией. Потому что невозможно прекратить войну усилиями одной стороны. Даже идеальный вариант - мы выходим на границы 91-го года. Но война сама собой не закончится. Придется договариваться о прекращении боевых действий, чтобы не было боевых действий на границе, вдоль границы, в воздухе, на море и т.д. Поэтому переговоры неизбежны с Россией. Другое дело, в каком формате, на каких условиях, с какой повесткой дня. Об этом и будет идти борьба», - отметил Фесенко.