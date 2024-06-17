В Минске выпускники выстроились в огромные очереди на апостиль 1 17.06.2024, 17:12

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Иллюстрационное фото

Некоторые стоят с ночи.

Валентин собирается поступать за границу, поэтому утром 17 июня он отправился подавать аттестат на апостиль в Департамент качества образования, что на улице Козлова в Минске. На месте молодой человек увидел огромную очередь из нескольких сотен людей. Оказалось, некоторые из них были здесь с ночи. Журанисты zerkalo.io узнали подробности.

В целях безопасности имя собеседника изменено.

По оценке Валентина, у входа в здание стояли около 150−200 человек. Еще десятки людей ожидали около деревьев.

— В основном это были школьники и студенты. Но встречались старше 35−40 лет. Возможно, родители, — рассуждает молодой человек. — Оказалось, некоторые пришли сюда еще ночью.

Стоящие в очереди поделились с Валентином ссылкой на специальный телеграм-чат. Судя по тому, что там пишут, все время у входа в здание департамента находится кто-то из дежурных. У них можно записаться в очередь (имя и фамилию пишут просто в тетрадку). Затем в свой временной промежуток люди приходят к корпусу. Вечером в воскресенье, 16 июня, в перечне было чуть более 500 человек.

— Как мне сказали, записаться онлайн, через телеграм нельзя, — говорит собеседник. — Сама подача в департаменте проходит быстро. Заполняешь бланк, тебе дают квитанцию и говорят дату, когда прийти и все забрать. На оформление уходит минут пять-восемь.

Валентин говорит, что, несмотря на скорость, успели далеко не все — документы принимают с 8.00 до 12.00. В телеграм-чате пишут, что приняли чуть больше 130 человек. Те, кто не попал в число счастливчиков, продолжают идти по очереди во вторник. По данным одного из участников чата, 17 июня после полудня в списке было 717 фамилий.

В приемной Департамента качества образования, куда журналисты позвонили как родители абитуриента, подтвердили:

— Сегодня очень большая очередь. В пятницу (14 июня, когда в стране прошли выпускные. — Прим. ред.) получили аттестаты, поэтому все хотят податься в первый день.

О том, правда ли, что некоторые стоят в очереди с ночи, здесь не знают. Но порекомендовали подходить к концу недели, тогда людей должно быть значительно меньше.

— Апостиль аттестата стоит 200 рублей, — уточнили в приемной. — На следующий рабочий день после подачи с 8.00 до 12.00 можно забирать.