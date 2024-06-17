ВСУ за два месяца поразили около 15 российских систем ПВО в Крыму 1 17.06.2024, 17:24

Уничтожены также более десяти пунктов управления армии РФ.

Вооруженные Силы Украины за последние два месяца нанесли удары по около 15 системам противовоздушной обороны российских войск во временно захваченном Крыму, информирует Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Защитники поразили дивизионы систем противовоздушной обороны в модификациях С-400, С-350, С-300. Кроме того, также были уничтожены более 15 российских радиолокационных станций, десятки пусковых установок и более 10 пунктов управления войск РФ.