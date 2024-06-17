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Белорусский шеф-повар получил международное признание

  • 17.06.2024, 17:35
  • 1,646
Белорусский шеф-повар получил международное признание

«Мишлен приходит, когда его не ждешь».

На прошлой неделе 34 ресторана Литвы попали в знаменитый гастрономический мишленовский гид (четыре из них получили звезду Мишлена). Среди отмеченных ресторанов есть Justa Pasta, шеф-поваром в котором работает белорус Сергей Ворошилов, отмечает «Наша нива».

В своем Instagram Сергей похвастался наградой, которую получил на торжественной церемонии гида Мишлен. «Мишлен приходит, когда его не ждешь», — написал он.

Сергей Ворошилов учился во французской Le Cordon Bleu Paris (одна из лучших кулинарных школ в мире, существует с 1895 года). Начинал работать он в гомельских ресторанах Taste и Tapas bar.

В 2021 году Сергей решился на первый самостоятельный проект — микрокафе «Жуй». Расположилось кафе на Комаровском рынке — в зале было всего три столика. А главной фишкой «Жуй» были пинсы (вид пиццы прямоугольной формы).

Но, пожалуй, самым известным местом работы Сергея в Беларуси стал ресторан «Диалоги». Он был там шеф-поваром. Сейчас Сергей живет в Вильнюсе и радует своими блюдами посетителей ресторана Justa Pasta, который сейчас рекомендует гид Мишлен.

По давней традиции отбор ресторанов для гида Мишлен в Литве независимо проводился тайными инспекторами, которые работали по специальной методике. Они оценивали качество продуктов, технику приготовления, гармонию вкусов, индивидуальность шеф-повара.

Интересный факт: пригласить в страну экспертов Мишлен стоит не дешево. Раньше lrt.lt сообщала: Литва заплатила более 1,5 миллиона евро за то, чтобы специалисты Мишлен протестировали местные рестораны. Власти страны рассчитывают, что включение литовских ресторанов в гид Мишлен дополнительно принесет стране до 4 миллионов евро доходов от туризма в год.

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