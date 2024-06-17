Россия передаст Китаю реку для выхода в Японское море 1 17.06.2024, 17:46

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Москва становится все более зависимой от китайской стороны.

Россия, Китай и Северная Корея вскоре начнут переговоры о том, чтобы разрешить китайским судам проходить по приграничной реке Туманная в Японское море, пишет The Moscow Times со ссылкой на Nikkei Asia.

Туманная протекает вдоль границы Китая, Северной Кореи и России и впадает в Японское море. Китайские суда сейчас могут свободно перемещаться по реке лишь до деревни Фанчуань и не имеют возможности выйти к морю, поскольку для прохода оставшегося 15-километрового участка им необходимо разрешение от России и КНДР. При этом Мост Дружбы, построенный между Северной Кореей и Россией еще в советские годы, является дополнительным препятствием для прохода крупных китайских кораблей.

Си Цзиньпин и Путин после встречи в мае включили в совместное заявление пункт об участии РФ и Китая в «конструктивном диалоге» с Северной Кореей по поводу реки Туманная. До этого Пекин неоднократно призывал Москву и Пхеньян разрешить китайским судам проход по реке в Японское море, предлагая создать специальную экономическую зону вдоль ее берегов, отмечает издание. Китай также рассматривает возможность расширения Туманной в ее нижнем течении и снос моста с одобрения российской и северокорейской сторон.

Раньше Россия не поддерживала данную инициативу Китая, опасаясь, что Пекин таким образом увеличит свое влияние в Северо-Восточной Азии. Однако на фоне санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, Москва становится все более зависимой от китайской стороны. Россия увеличила экспорт нефти в КНР, также Москва впала в зависимость от Пекина в поставках электронных компонентов и автомобилей. Импорт из Китая увеличился до 37% от общего объема в 2023 году по сравнению с 22% до начала войны, указывает издание.

В августе 2023 года китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» представил комплект географических карт на 2023 год, на которых впервые часть территории России была указана как часть Китая. Речь идет о Большом Уссурийском острове на реке Амур. Согласно договору между Россией и Китаем от 2008 года, остров был разделен между двумя государствами, однако на новой официальной карте КНР весь остров был обозначен как китайская территория. В пояснительной записке говорилось, что «карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира».