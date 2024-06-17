В Любанском районе трагически погиб рыбак 4 17.06.2024, 18:08

Иллюстративное фото

Закинул удочку на провода.

Трагедия произошла в деревне Дунцы, когда 34-летний житель Солигорска отправился на рыбалку на местный мелиоративный канал. Неудачно забросив удочку, мужчина зацепил провода близлежащей линии электропередач, сообщает СК. От полученного удара током пострадавший скончался.

Специалистами Комитета Судебных Экспертиз был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначены дополнительные проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели рыбака.

А пока хотим напомнить, что рыбачить вблизи воздушных линий электропередач, а также в сильную грозу опасно для жизни и здоровья.