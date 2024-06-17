Исследование: Люди стали меньше читать новости 2 17.06.2024, 18:47

Аудитория телевидения и печатных изданий резко сократилась за последнее десятилетие.

Все больше людей избегают чтения новостей, называя их, среди прочего, депрессивными, жестокими или скучными, пишет ВВС со ссылкой на результаты опроса 94,943 взрослых из 47 стран, проведенного Институтом Рейтер Оксфордского университета.

Почти четверо из 10 опрошенных человек (39%) в разных странах заявили, что иногда или часто активно избегают новостей, по сравнению с 29% в 2017 году.

Избегание новостей сейчас на рекордно высоком уровне, комментируют авторы исследования. По их словам, такой статистике могут способствовать агрессия России против Украины, а также война на Ближнем Востоке.

При этом отмечается, что когда в странах приближаются политические выборы, люди начинают читать новости чаще.

Тем не менее, согласно исследованию, общая тенденция остается устойчиво нисходящей. 46% опрошенных заявили, что с большим интересом читают новости – по сравнению с 63% в 2017 году.

В Великобритании, например, в период с 2015 года интерес к новостям снизился почти вдвое.

В докладе говорится, что аудитория традиционных источников новостей, таких как телевидение и печатные издания, резко сократилась за последнее десятилетие, при этом всё больше людей предпочитают получать новости онлайн, в частности через социальные сети.