В Минске продают помещение популярного ресторана 4 17.06.2024, 19:06

4,102

Цена удивляет.

На Realt.by появилось объявление о продаже помещения на Комсомольской, 12. Сейчас там находится популярный минский ресторан Darling.

В объявлении говорится, что помещение с ремонтом общей площадью почти 300 квадратных метров продается под ресторан, кафе, паб или кальянную.

Основные преимущества помещения: центр города, высокий пешеходный трафик, наличие летней террасы, дизайнерский ремонт.

Заявленная цена помещения, правда, не маленькая — 1 440 000 долларов.