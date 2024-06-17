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В Минске продают помещение популярного ресторана

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  • 17.06.2024, 19:06
  • 4,102
В Минске продают помещение популярного ресторана

Цена удивляет.

На Realt.by появилось объявление о продаже помещения на Комсомольской, 12. Сейчас там находится популярный минский ресторан Darling.

В объявлении говорится, что помещение с ремонтом общей площадью почти 300 квадратных метров продается под ресторан, кафе, паб или кальянную.

Основные преимущества помещения: центр города, высокий пешеходный трафик, наличие летней террасы, дизайнерский ремонт.

Заявленная цена помещения, правда, не маленькая — 1 440 000 долларов.

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