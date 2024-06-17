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Украинская певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки с ветеранами «Азова»

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  • 17.06.2024, 19:14
  • 2,238
Украинская певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки с ветеранами «Азова»
Тина Кароль

Участница «Евровидения» стреляла и изучала такмед.

Украинская певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки «Резервист», который преподают ветераны «Азова».

Такой украинскую певицу и артистку ее поклонники еще не видели. Она решила пройти курс военной боевой подготовки: училась стрелять и получила знания по тактической медицине.

Тина Кароль прошла курс военной подготовки Резервист с ветеранами «Азова» по направлению тактическая медицина по протоколу ASM MARCH. Он включал в себя обращение с оружием, практику по стрельбе, использование радиосвязи, инженерную подготовку и боевое слаживание.

Фото тренировок Тины Кароль поделились в соцсети Курса военной подготовки для гражданских лиц «Резервист» в Instagram.

«Наши курсы военной подготовки являются надежной платформой для получения знаний и навыков, поэтому нас выбирают много людей. Мы стараемся развиваться от курса к курсу вместе с вами, и чувствуя доверие со стороны медийных лиц, мы еще более наполняемся вдохновением», — отметили авторы курса и добавили, что Тина Кароль прошла курс в качестве конкурсантки в потоке «Июнь».

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