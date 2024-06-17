Где заняться «тихой охотой» в окрестностях Минска 17.06.2024, 19:33

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Топ грибных мест.

До осени и настоящего грибного сезона еще далеко, но белорусы уже вовсю делятся в соцсетях своим грибным уловом. Smartpress.by cобрал топ грибных мест в Минской области для тех, кто не может представить свою жизнь без «тихой охоты».

Грибные места

Витебское направление, Логойск

Если двигаться по трассе от Логойска до деревни Плещеницы, «урожайными» могут быть следующие точки: 9-й км — деревня Молоди, 12-й км — деревни Мостище и Алешники, 19-й км — Кроква, 21-й км — деревни Погребище, Таковщина.

Если свернуть с М3 на Калачи, не доезжая Калачей за Малыми Янушкевичами будет большой лесной массив. Тут собирают боровики и подосиновики.

Хатынь

Отдельно выделим Хатынский лес — это большой лесной массив, который считается одним из самых грибных. Здесь, если повезет, можно найти практически все разновидности грибов.

Вилейский район

Ориентироваться следует на поселок Илья (база отдыха «Экономист»). Здесь хорошо собирать лисички и подберезовики.

Если вы на автомобиле, то двигайтесь в сторону Бреста, а в Столбцах сворачивайте в сторону поселка Николаевщина. Тоже очень грибной лес.

Станция «Зеленое»

Железнодорожная платформа «Зеленое» расположена на перегоне «Крыжовка-Беларусь». Буквально в 2-х минутах ходьбы — масштабный лесной массив, в котором вполне можно набрать грибов на засолку или суп.

Как найти грибы

Как правило, лучшие грибные места находятся на прогреваемых солнцем опушках, стыках разных типов лесов. Часто грибы прячутся под слоем веток и иголок, поэтому, чтобы что-то найти, придется очень внимательно смотреть под ноги.

Когда ехать

Рекомендуется отправляться за грибами ранним утром. Во-первых, так выше шансы того, что «урожай» не соберет кто-то другой. Во-вторых, это безопаснее, ведь до наступления темноты времени еще много (поверьте, на «тихой охоте» часы пролетают незаметно). В-третьих, при очень ярком дневном солнечном свете грибы сложнее заметить. Но если вы едете скорее для удовольствия — выезжайте, когда вам удобно. Главное, выйти из леса до темноты.

Будьте аккуратны

Как бы ни хотелось похвастаться полной корзиной грибов (а то и не одной), лучше не рисковать. Если не уверены на 100%, что находка съедобна, оставьте. Помните, трубчатые грибы (благородные) могут быть малосъедобные (ложные боровики), но не ядовиты. А вот с пластинчатыми лучше не шутить. Мухоморы могут «притвориться» сыроежками. В идеале, конечно, лучше ехать с опытным грибником, который отлично разбирается в видах.

Также не забывайте о безопасности в лесу. Если приехали на автомобиле, зафиксируйте его геолокацию. Запомните, с какой стороны солнце, а также по пути отмечайте для себя ориентиры — высокие или необычные деревья, поляны и т.п. Прислушивайтесь к шуму с трассы. Все это поможет не заблудиться.

А еще помните, что грибы нельзя срывать, их необходимо аккуратно срезать ножом, чтобы не повредить грибницу.