закрыть
17 июня 2024, понедельник, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В парламенте Армении обсудят референдум по поводу членства в ЕС

  • 17.06.2024, 20:03
В парламенте Армении обсудят референдум по поводу членства в ЕС

Подробности.

В парламенте Армении запланировали обсуждение относительно потенциального проведения в стране референдума о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

На сайте парламента Армении появилось объявление о том, что на утро 21 июня запланированы слушания на тему «Предложение проведения референдума по поводу подачи Арменией заявки на членство в ЕС».

С инициативой такого обсуждения выступила «Платформа демократических сил Армении», в которую входят несколько политсил. Ранее эти партии призвали премьера Никола Пашиняна организовать такой референдум в ближайшее время.

Напомним, в апреле Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После того армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип