Звезда футбола Роналду решил заняться фарфоровым бизнесом 17.06.2024, 20:13

Криштиану Роналду

Один из самых богатых футболистов мира купил долю в португальском производителе фарфора.

Один из самых богатых футболистов мира Криштиану Роналду купил долю в 10% в португальском производителе фарфора Vista Alegre Atlantis SGPS. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Роналду планирует купить еще 30% испанского подразделения Vista Alegre.

Также стороны договорились создать совместное предприятие на Ближнем Востоке для продвижения бренда Vista Alegre и Bordallo Pinheiro, названного в честь португальского художника XIX века, известного своими дизайнами керамики.

Vista Alegre, которая производит и продает фарфор, керамические изделия и хрустальную посуду, не раскрыла стоимость инвестиций Роналду.