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Звезда футбола Роналду решил заняться фарфоровым бизнесом

  • 17.06.2024, 20:13
Звезда футбола Роналду решил заняться фарфоровым бизнесом
Криштиану Роналду

Один из самых богатых футболистов мира купил долю в португальском производителе фарфора.

Один из самых богатых футболистов мира Криштиану Роналду купил долю в 10% в португальском производителе фарфора Vista Alegre Atlantis SGPS. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Роналду планирует купить еще 30% испанского подразделения Vista Alegre.

Также стороны договорились создать совместное предприятие на Ближнем Востоке для продвижения бренда Vista Alegre и Bordallo Pinheiro, названного в честь португальского художника XIX века, известного своими дизайнами керамики.

Vista Alegre, которая производит и продает фарфор, керамические изделия и хрустальную посуду, не раскрыла стоимость инвестиций Роналду.

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