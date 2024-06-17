Столтенберг: Более 20 членов НАТО достигли расходов на оборону в 2% ВВП 17.06.2024, 20:15

Йенс Столтенберг

Европейские государства наращивают оборонные расходы до рекордных уровней.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рекордное количество государств – членов Альянса по состоянию на сейчас выполняют целевой показатель расходов на оборону в два процента ВВП.

Об этом он сказал во время выступления в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне 17 июня, пишет «Европейская правда».

Говоря об обороноспособности НАТО, Столтенберг констатировал, что «европейские государства наращивают оборонные расходы до рекордных уровней».

Он напомнил, что в 2014 году только три члена Альянса – США, Греция и Великобритания – выполнили установленный тогда целевой показатель в 2% ВВП.

«Сегодня я могу объявить, что в этом году более 20 государств-членов потратят не менее 2% ВВП на оборону. Это хорошо для Европы и хорошо для Америки», – заявил генсек, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Столтенберг добавил, что оборонные расходы НАТО станут одной из тем его разговора с президентом США Джо Байденом, с которым он встретится позже в понедельник.