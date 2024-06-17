70% украинцев согласны, что Зеленский должен оставаться президентом до конца военного положения 9 17.06.2024, 20:36

1,764

Соцопрос.

Большинство украинцев не подвергает сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 17 июня.

Во время интервью респондентов просили выразить согласие или несогласное с рядом утверждений. Одно из утверждений: «Зеленский должен быть президентом до конца военного положения». В среднем 70% респондентов согласились с этим, не согласны с утверждением 22%. В зависимости от региона проживания с этим согласны 65–74% респондентов. КМИС отмечает, что, согласно этим результатам, большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента.

Большинство украинцев (56%) скорее или полностью одобряют деятельность Зеленского на посту президента, скорее или полностью не одобряют – 37%. В предыдущем опросе в сентябре 2023 года 77% одобряли его деятельность. Соответственно, уровень одобрения заметно снизился, однако остается на высоком уровне, отметили в КМИС.

Кроме этого, респондентов просили ответить, какое из восьми слов или словосочетаний лучше описывает отношение к президенту. Есть тенденция к снижению доли тех, кто относится к президенту с восторгом (с 33% в июле 2022 года до 8% сейчас), но в целом большинство украинцев (69%) имеют нейтрально-положительное отношение.

Большинство украинцев (58%) согласны с утверждением «Украинские власти не должны идти на компромиссы в переговорах. Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется». Не согласны с таким утверждением 30% респондентов. Доля тех, кто согласен с этим утверждением, снизилась за последние два года (в мае 2022 года показатель был 80%), однако сейчас все равно большинство украинцев выступает за продолжение борьбы столько, сколько потребуется. В то же время 65% согласны с утверждением, что результаты возможных переговоров с Россией должны быть вынесены на референдум (не согласны с этим – 25%).

Среди украинцев нет выраженного отношения к закону о мобилизации, отмечают в отчете. Респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением «Я поддерживаю новый закон о мобилизации». 34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением. В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились. Еще 14% не ответили на вопрос.

«Несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не является свидетельством отношения к потребности самой мобилизации или необходимости давать отпор врагу). Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение», – разъяснили в КМИС.

Опрос проводился в рамках проекта MOBILISE с 26 мая по 1 июня 2024 года.