В Литву прилетели 1250 пачек сигарет с белорусскими акцизами

В Литву прилетели 1250 пачек сигарет с белорусскими акцизами2
- 17.06.2024, 20:40
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Литовские военные заметили необычный объект с помощью прибора ночного видения.
Контрольно-пропускной пункт на литовско-белорусской границе «Шальчининкай» («Бенякони») стал неожиданным местом посадки метеозонда с грузом из 1250 пачек сигарет. Об этом сообщили литовские пограничники.
Сотрудники пограничной роты западных соседей с помощью прибора ночного видения заметили метеорологический шар с пакетом прямоугольной формы. Он летел из Беларуси в сторону Литвы.
«Через несколько минут воздушный шар с грузом неожиданно приземлился на территории ПКП «Шальчининкай», – уточнили пограничники.
В «посылке» было 1250 пачек сигарет NZ Gold Super Slims с белорусскими акцизами, а к нему были прикреплены два GPS-устройства TK-Star.