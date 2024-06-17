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Украинским силам удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковской области

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  • 17.06.2024, 20:56
  • 1,832
Украинским силам удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковской области

Об этом заявил Зеленский.

Украинским силам постепенно удается вытеснять российских оккупантов из Харьковской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, в вечернем видеообращении.

«Первое — доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта из Харьковщины», — заявил он.

Зеленский поблагодарил военных, которые выполняют поставленные задачи на Харьковском направлении.

«А особенно тем, которые еще и пополняют наш обменный фонд российскими солдатами», — подчеркнул он.

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