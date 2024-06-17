Украинским силам удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковской области 1 17.06.2024, 20:56

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Об этом заявил Зеленский.

Украинским силам постепенно удается вытеснять российских оккупантов из Харьковской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, в вечернем видеообращении.

«Первое — доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта из Харьковщины», — заявил он.

Зеленский поблагодарил военных, которые выполняют поставленные задачи на Харьковском направлении.

«А особенно тем, которые еще и пополняют наш обменный фонд российскими солдатами», — подчеркнул он.