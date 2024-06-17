Сколько литров алкоголя можно ввезти в Беларусь из-за границы? 17.06.2024, 21:19

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В таможне напомнили.

В период летних отпусков белорусы везут домой не только сувениры. Сколько литров алкогольных напитков пропустит таможня без уплаты пошлины? В ведомстве напомнили о нормах беспошлинного ввоза спиртных напитков. Если речь идет об алкоголе с концентрацией спирта более 0,5%, то ввезти с собой можно три литра.

Если алкоголя больше, чем три литра, провези его разрешат с условием, что на спиртные напитки сверх нормы будет уплачена пошлина в размере €10 и таможенный сбор Br10 (за литр).

Ввоз более пяти литров алкогольных напитков, включая этиловый спирт, запрещен.

При ввозе этилового спирта в количестве не более пяти литров, подлежит уплате таможенная пошлина в размере €22 за каждый литр.

В таможне предупредили, что нарушение установленных правил повлечет за собой административную ответственность в виде штрафа, а при попытке перемещения более пяти литров – еще и конфискацию алкогольных напитков.