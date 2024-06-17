Концерн Rheinmetall передаст Украине новый танк «Франкенштейн» 17.06.2024, 21:23

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Он сможет сбивать российские ракеты и беспилотники.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall поставит Украине новый танк «Франкенштейн», который сможет сбивать российские ракеты и беспилотники. Об этом в интервью изданию Bild сообщил руководитель отдела наземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард, передает The Telegraph.

Он заявил, что основой нового танка будет Leopard 1, на его корпус установят самую современную зенитную систему Skyranger.

В материале говорится, что система Skyranger способна противостоять угрозам на коротких дистанциях. В частности, речь идет о роях беспилотников и артиллерийском огне, которые все чаще рассматриваются как решающие на фронте в Украине.

«Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм», — сказал Бьорн Бернхард.

Украинская армия уже получила около 100 танков Leopard 1 в обычной комплектации, но украинские чиновники неоднократно призывали к большей поддержке в форме противовоздушной обороны на фоне постоянных атак российских беспилотников, пишут журналисты.

«Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу в Украине. Мы не просто поставляем оборудование, а затем выводим – мы показываем, что будем там постоянно и будем поддерживать Украину», – подчеркнул Бернхард.