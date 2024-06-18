СМИ: Трамп внезапно поддержал военную помощь Украине 4 18.06.2024, 7:48

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Дональд Трамп

Политик может выступить за удары по РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп в частных разговорах поддерживает выделение Штатами военной помощи Украине. Об этом рассказала американская сенатор-республиканка Джони Эрнст, пишет Bleeding Heartland.

По ее словам, Трамп понимает, что это правильное решение, но не говорит об этом публично.

«На самом деле он достаточно молчалив по этому вопросу, и только в частных разговорах он понимает, что это правильное решение», – сказала Эрнст.

Эрнст также призвала европейские страны предоставить больше гуманитарной помощи Украине и заявила, что США могут производить боеприпасы.

«Но президент Байден должен позволить этим боеприпасам нанести удар внутри России. Иначе Украина не выиграет эту войну. Он мешает этой стране фактически победить Россию. Так что президенту Байдену нужно активизироваться и делать правильные вещи», — отметила сенатор.

Она уверена, что, если бы Трамп снова стал президентом США, то позволил бы Украине бить американским оружием по объектам на территории РФ.

Эрнст также сказала, что США не оставят Украину, если республиканцы получат контроль над Сенатом.