«Беларуская выведка»: Лукашенко окончательно готов к капитуляции 1 18.06.2024, 7:55

13,878

Стареющий диктатор «проспал» хрупкий баланс сдержек и противовесов внутри системы.

Лукашенко стремительно теряет внутриполитический контроль внутри страны, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Источники канала констатируют факт потери контроля Лукашенко над неофициальным руководством партии «Белая Русь», управление которой осуществляется через возможности СВР и прямо из администрации Путина в Кремле.

«Белая Русь» теперь является идеальным прикрытием для группы агентов российского влияния, контролируемых Москвой. Данная группа умело встроилась в систему ценностей Лукашенко и его окружения и превратилась во влиятельную группировку, продвигающую свои личные и российские стратегические интересы.

Увлекшись геополитикой, Лукашенко опрометчиво ослабил контроль над внутриполитической надстройкой, позволив ей фактически преобразоваться в «партию власти», а также массово и прочно проникнуть во вновь созданное «всебелорусское собрание». Используя оперативные инструменты и растущее влияние неформальных русскомирских идеологических лидеров внутри страны, Москве удалось переориентировать другие белорусские партийные структуры (коммунисты, ЛДПР и т. п.) на углубленное сотрудничество (подчинение) с «Белой Русью» и с ее «лидерами мнений».

Данное лидерство, не без помощи умелых политтехнологов из СВР и кремлевской АП, было сформировано исключительно из представителей «русского мира», умело мимикрировавших после событий 2020 под «ябатек», подмяв под себя сотни молчаливых лукашенковских статистов-кивал, используя их вслепую. Скормленный Лукашенко псевдопатриотизм, основанный на охоте на «змагаров», тщательно закамуфлировал истинные намерения прокремлевской группировки, выращенной в самом подбрюшье слабеющего диктатора. Кремль последовательно подкармливал «пророссийскую пятую колонну», формируя политическое будущее «новой элиты» в братской республике. Укрепившись, неформальное руководство «партии будущей власти» стало отращивать метастазы в самые чувствительные секторы созданного Лукашенко иллюзорного островка стабильности.

Главное идеологическое управление администрации Лукашенко, СМИ и блогосфера, Минкульт, Минобразования оказались под негласным контролем Гигина и его команды. Прикрываясь зачистками «змагаров», фактическим нынешним хозяевам «Белой Руси» за три года удалось практически стереть в обществе все, что ассоциируется с истинно народным и белорусским в повседневной жизни самих белорусов, оставив приемлемые для Кремля национальные декоративные атрибуты. К известным трофеям Гигина (СТВ, «Минская Правда», Бондарева и т. д.) добавился новый ресурс ОНТ, который будет вскоре зачищен их единомышленником Луцким. Команде Гигина, не без помощи Кремля, удалось приобрести ценный ресурс - генерала Карпенкова с его сателлитом из экстремистского управления ГУБОП и Бедункевичем и вновь созданным военно-патриотическим молодежным объединением, за которым стоят внутренние войска…

Таким образом, под скрытым кураторством Кремля теперь находятся не только крупнейшая партия самого Лукашенко, главное идеологическое управление администрации диктатора, но и крупнейшие СМИ страны, газеты, армии троллей-провокаторов, а также и сами внутренние войска.

Стареющий Лукашенко и его обезглавленная администрация, Совбез и КГБ дружно «проспали» хрупкий баланс сдержек и противовесов внутри системы Лукашенко и допустили уже все более явно формирующийся скорый внутри номенклатурный госпереворот в пользу Кремля. О временных рамках пока говорить трудно, т. к. время «Ч» определит Москва, но речь идет о максимум нескольких годах, когда Лукашенко будет вынужден сложить свои полномочия под давлением вскормленных им же самим «пророссийских молодых волков» - псевдопатриотов от своей же рукотворной партии власти.

Источники указывают на факты, судя по которым, Лукашенко «прикидывается дурачком», не препятствуя негативным последствиям для него самого и страны. Есть мнение, что он окончательно готов к капитуляции в пользу Москвы в обмен на неприкосновенность себя и своего окружения.