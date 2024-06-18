Три десятка солдат КНДР пересекли границу Южной Кореи: началась стрельба 18.06.2024, 7:31

6,476

Подробности.

В Южной Корее на границе с КНДР произошла стрельба. Северокорейские солдаты пересекли государственную границу соседней страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Так, северокорейские солдаты, которые работали в демилитаризованной зоне, которая разделяет Южную и Северную Кореи, снова пересекли государственную границу. Из-за чего южнокорейские защитники вынуждены были сделать предупредительные выстрелы в воздух.

После этого солдаты КНДР вернулись на свою сторону. Это стало вторым нарушением границы КНДР менее чем за две недели после аналогичного инцидента 9 июня.

По данным JCS, около 20-30 северокорейских солдат пересекли военную демаркационную линию в пределах DMZ на центральном участке границы.

«Эти действия, похоже, являются мерами по усилению внутреннего контроля северокорейских военных и жителей и отражают их попытки пересечь границу», — заявили в JCS.