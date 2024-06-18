закрыть
18 июня 2024, вторник, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Задержанного за взятки первого замглавы БелЖД уволили «по статье»

2
  • 18.06.2024, 8:10
  • 2,214
Задержанного за взятки первого замглавы БелЖД уволили «по статье»
Петр Дулуб

Распоряжение подписал премьер-министр Головченко.

Задержанного по подозрению в получении взяток Петра Дулуба уволили с должности первого заместителя начальника Белорусской железной дороги. Соответствующее распоряжение 14 июня подписал премьер-министр Роман Головченко. Текст документа был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Петр Дулуб был освобожден с занимаемой должности «в связи с нарушением <…> письменного обязательства, предусмотренного законодательством о борьбе с коррупцией, совершения правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения».

Напомним, в начале июня «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило о задержании Петра Дулуба.

13 июня МВД подтвердило эту информацию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип