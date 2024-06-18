Задержанного за взятки первого замглавы БелЖД уволили «по статье» 2 18.06.2024, 8:10

2,214

Петр Дулуб

Распоряжение подписал премьер-министр Головченко.

Задержанного по подозрению в получении взяток Петра Дулуба уволили с должности первого заместителя начальника Белорусской железной дороги. Соответствующее распоряжение 14 июня подписал премьер-министр Роман Головченко. Текст документа был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Петр Дулуб был освобожден с занимаемой должности «в связи с нарушением <…> письменного обязательства, предусмотренного законодательством о борьбе с коррупцией, совершения правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения».

Напомним, в начале июня «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило о задержании Петра Дулуба.

13 июня МВД подтвердило эту информацию.