Российская подлодка «Казань» начала разваливаться по дороге на Кубу 4 18.06.2024, 8:15

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В социальных сетях смеются над российской подводной лодкой «Казань», которая вчера днем вошла в порт кубинской столицы Гаваны.

На опубликованных снимках военные эксперты заметили, что субмарина разваливается по швам, сообщает dialog.ua.

На кадрах видно, что безэховые плитки просто отвалились, и, судя по всему, заделывать их никто не намерен. Безэховые плитки - звукоизоляционные резиновые или синтетические полимерные панели, которые изолируют корпус во время плавания. Они используются на подводных лодках для снижения их акустической заметности.

Эти плитки изготавливаются из резиноподобных материалов с включением специальных наполнителей, которые поглощают и рассеивают звуковые волны.

Они уменьшают количество отраженных звуковых сигналов, делая подводную лодку менее заметной для пассивных сонаров, которые улавливают отраженные звуки и играют важную роль в повышении скрытности подводных лодок и их выживаемости в условиях боевых действий.