Эксперт: Хамство Лукашенко связано с его воспитанием 18.06.2024, 8:20

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Пещерные действия диктатора недопустимы.

Лукашенко во время совещания с правительством отметился антисемитским заявлением.

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал Charter97.org, с чем связан такой пещерный антисемитизм Лукашенко:

— Думаю, что это связано с его советским воспитанием, причем, действительно, очень пещерным. Это невежество. Лукашенко не первый раз делает подобные антисемитские высказывания, которые показывают его ненависть не только к евреям, а вообще к представителям любых других наций, народов, государств.

И к белорусам он испытывает такое же негативное чувство, и к полякам, и к армянам, и к русским, и к украинцам. Подчеркиваю, это связано с его воспитанием. Очень жаль, что из-за таких его действий и высказываний страдает страна, страдают межгосударственные отношения.

Лукашенко 30 лет находится у власти, но за все это время с официальным визитом в Израиле он никогда вообще не был. И это с учетом того, что Израиль и Беларусь, мне кажется, связывают очень глубокие корни. Сложно найти еще подобную страну, у которой были бы такие исторические связи. Несколько президентов Израиля родились в Беларуси, учились в нашей стране. Около миллиона евреев было убито в Беларуси в годы нацизма.

Действия Лукашенко недопустимы. Считаю, что Израиль должен выслать белорусского посла до момента, пока Лукашенко не принесет официальные извинения еврейскому народу.

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