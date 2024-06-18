Россияне снимают войска с важного направления из-за успешных атак ВСУ 18.06.2024, 8:26

3,466

В ISW раскрыли детали.

Российские оккупанты перекидывают войска из Донецкого направления на Харьковское из-за успешных атак ВСУ. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете ISW говорится, что российские военкоры утверждали, что украинские войска начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска.

Сообщается, что оккупанты же продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцов и к северо-востоку от Харькова вблизи центра Волчанска и Волчанских Хуторов.

В ISW отметили, что спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх заявил, что ВС РФ передислоцировали части 155-й отдельной бригады морской пехоты и 18 мотострелковой дивизии на Липцевское направление, чтобы заменить подразделения, потерявшие боеспособность. Кроме того, россияне стягивают дополнительные воинские части к Волчанску еще с 12-13 июня.

В то же самое время, как говорится в отчете, оккупанты продвинулись западнее Раздоловки в Донецкой области. Также ВС РФ продвинулись в районе Часового Яра, к западу от Авдеевки. Так, российские войска продвинулись к югу от Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и незначительно продвинулись к северу от Уманского (к западу от Авдеевки).