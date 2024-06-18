Беларусь может лишиться «визитной карточки» 18.06.2024, 8:35

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В стране началась резкая нехватка людей по ключевой для имиджа специальности.

Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси — уборщик. В целом по стране их требуется более 6300. И хотя это тяжелый физический труд, многие нанимателей не готовы его хорошо оплачивать. При этом около 4500 предложений обещают заработок до 800 рублей в месяц. По некоторым вакансиям есть условие — отсутствие увольнений по дискредитирующим обстоятельствам. Напомним, чистые улицы считаются одной из визитных карточек Беларуси, пишет zerkalo.io.

По данным государственной базы вакансий, на 17 июня в Беларуси требовалось 6322 уборщиков. Люди нужны на разную занятость, есть предложения даже на 0,1 ставки. При этом зарплата сотрудника начинается от 62,6 рубля. Такую работу предлагают в библиотеке в Ушачах и в налоговой инспекции Бобруйского района.

Чуть выше — 65−75 рублей — на 0,1 ставки есть работа в Новолукомле в торговом доме «Лагуна» (продукция «Ами Мебель»). При этом наниматель сообщил, что на работу возьмет дисциплинированного человека, без негативных записей в трудовой книжке. Работать надо будет по гибкому графику. Отметим, что на таких условиях компания ищет рабочих в разных населенных пунктах — Новолукомле, Молодечно, Ошмянах, Марьиной Горке и других.

Есть предложение о работе на ставку 0,125. Зарплата — 115−120 рублей. Такую вакансию предлагает компания «МНТП» из Новополоцка, которая производит полимеры и поставляет их на рынок СНГ.

Минский финансово-экономический колледж ищет уборщика на 0,3 ставки, ему будут платить 191,81 рубля. При этом учреждение выдвигает ряд требований к будущему работнику: многозадачность, опыт работы от трех лет, характеристика, две справки — медицинская и об отсутствии судимости.

На 0,5 ставки зарплаты начинаются от 150 рублей. Столько готовы платить сотруднику в СШ № 45 Витебска. Отмечается, что заработок может дойти до 300 рублей.

По большинству вакансий на 0,5 ставки заработки варьируются от 300 до 400 рублей. В такую категорию попала работа уборщика в Гродненском театре кукол, сотруднику тут обещают платить 333,5 рубля. Образование достаточно иметь базовое. Среди прочего надо знать санитарные нормы и правила по содержанию и уборке территории, хранению уборочного инвентаря. Подробно расписаны обязанности: уборка и обработка песком проезжей части и тротуаров, прилегающих к театру, прочистка водостоков, мойка и дезинфекция уличных урн, поливка тротуаров, клумб и газонов.

За работу уборщиком на полную ставку довольно много предприятий готовы платить минималку — 626 рублей. В большинстве объявлений особых требований к работникам не предъявляли, лишь иногда наниматель делал пометку «без вредных привычек, без судимости».

Иногда требуется совмещение должностей. Например, в СШ № 2 Пинска надо, чтобы человек оформился на 0,5 ставки уборщиком и еще на 0,5 рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.

Максимальные заработки уборщиков превышают 1000 рублей, таких объявлений в базе 430. Как правило, это сотрудники, которые должны убирать большие производственные помещения, склады, железнодорожные вагоны.