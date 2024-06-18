Всюду клин для консервной банки Владимир Пастухов

18.06.2024, 8:38

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ВЛАДИМИР ПАСТУХОВ

О том, что «процесс пошел», мы узнаем характерному «чпок».

Если загнуть все промежуточные стадии, то «последних станций» у России, собственно две. Через сколько разъездов, стрелок и полустанков она до них будет добираться - вопрос, конечно, интересный, но в стратегических расчетах особой роли не играет. Чтобы объяснить это наглядно, можно, как в старом еврейском анекдоте, моделировать будущее путинской России на примере банки забродивших консервированных помидоров. У такой банки две судьбы: либо взорвется изнутри из-за внутреннего напряжения, либо протухнет и отправится на помойку с помощью непреодолимой внешней силы. По аналогии с протухшей банкой у современной России тоже имеются два конечных сценария (промежуточные стадии, которые могут длиться подолгу, я опускаю): как у СССР и как у нацистской Германии.

Советский сценарий – плотная крышка. Чем туже закручена банка с консервами, тем труднее понять, когда сложные химические процессы внутри нее достигают критических отметок. Конечно, о том, что что-то происходит, можно судить по увеличившемуся количеству пузырей за стеклом, или по вздутой крышке. Но понять, какая из банок и когда именно взорвется, заранее практически невозможно. В результате о том, что «процесс пошел», мы узнаем, как правило, лишь постфактум по характерному «чпок» на антресолях и чему-то липкому, капающему на голову с потолка. Наблюдающие за процессом снаружи лишены возможности даже приблизительно предугадать момент, когда эту банку разорвет изнутри. И, кстати, это не обязательно связано с тем моментом, когда в банке загнется главный помидор – может случиться раньше, а может и позже. Так или иначе, мы обречены на сюрприз: вот еще вчера стояла, красуясь своей наклейкой со знаком качества, а сегодня в перчатках собираем осколки. Никогда такого не было – и вот опять, как сказал бы незабвенный Виктор Степанович. Собственно, так мы однажды утром и проснулись, обнаружив, что у советской империи снесло крышу.

Германский сценарий – крышка с вентиляцией. Правда, есть способ продлить удовольствие. Можно проделать в крышке штыком дырочку и стравливать образующийся сероводород в окружающий мир через «дырочку войны», поддерживая внутри банки постоянное, оптимальное для гниения давления. Этим путем шел германский нацизм, но зашел слишком далеко. Здесь вопрос, как всегда, упирается в терпение соседей. Какое-то время можно, конечно, рассчитывать на то, что они, морща нос, будут терпеть безобразия, оставляя одну лестничную площадку за другой. Но бесконечно так продолжаться не может. В конце концов, им придется объединиться против «нехорошей квартиры», чтобы, сломав дверь, залезть на антресоль, найти вонючую банку и выбросить ее на помойку историю. Не надо рассчитывать на бесконечное терпение, уровень вони все-таки имеет значение. Это следует иметь в виду составителям постов Д.А.М. и речей В.В.П, между которыми я не вижу серьезных противоречий, – играя в психов, важно не заигрываться.

Но и здесь засада. Чтобы не заиграться, необходимо регулировать дырочку и время от времени ее прикрывать фиговым листом миролюбия. Однако, как только дырочка прикроется, внутреннее давление, создаваемое продуктами гниения, начнет нарастать, и возникнет угроза реализации советского сценария. Значит, придется снова и снова браться за штык, чтобы проковырять новую дырочку войны. То есть, куда не кинь - всюду клин для консервной банки. Разве что в Мавзолей положить, в формалиновый раствор.

Владимир Пастухов, «Телеграм»