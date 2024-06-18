Морские дроны, БПЛА и «Нептуны» ударили по Севастополю и Керчи

Морские дроны, БПЛА и «Нептуны» ударили по Севастополю и Керчи2
- 18.06.2024, 8:55
- 7,930
Россияне перекрыли Крымский мост.
Начиная с полуночи 18 июня в течение часа военные объекты ВС РФ в Крыму находились под атакой различных средств поражения Сил обороны. Местные жители слышали громкие звуки, похожие на работу сил ПВО, в районе Керчи, Крымского моста, возле бухт Севастополя. О некоторых деталях ночной тревоги рассказали в Telegram-канале «Крымский ветер».
В первом сообщении, которое появилось в 0:33 18 июня, рассказали о сигнале тревоги, который прозвучал в воинских частях ВС РФ под Севастополем. После этого в канале опубликовали ряд сообщений, в которых говорилось о стрельбе и звуках полета беспилотников над оккупированным Крымом:
сначала стало известно о поднятии в небо авиации с аэродрома «Бельбек», россияне также перекрывали Крымский мост;
затем записали звуки полета БПЛА над Симферопольским районом (0:46);
тогда же оккупанты закрыли Крымский мост;
слышали громкие звуки в районе Севастопольской бухты (1:04).
Авторы Telegram-канала сообщили со ссылкой на собственные источники, якобы в Севастополь «наведался морской дрон».
Тем временем местный крымский паблик в ночь на 18 июня отчитался о ситуации на оккупированном полуострове:
в 0:10 в паблике написали об атаке БПЛА на Крымский мост;
в 0:14 — об атаке ракет «Нептун» на Керчь и Тамань;
в 1:14 — об атаке беспилотных катеров в Севастополе.
«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев пока не комментировал ночные события. О причине громких звуков над Крымом молчит глава оккупационной власти Сергей Аксенов.