Морские дроны, БПЛА и «Нептуны» ударили по Севастополю и Керчи 2 18.06.2024, 8:55

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Россияне перекрыли Крымский мост.

Начиная с полуночи 18 июня в течение часа военные объекты ВС РФ в Крыму находились под атакой различных средств поражения Сил обороны. Местные жители слышали громкие звуки, похожие на работу сил ПВО, в районе Керчи, Крымского моста, возле бухт Севастополя. О некоторых деталях ночной тревоги рассказали в Telegram-канале «Крымский ветер».

В первом сообщении, которое появилось в 0:33 18 июня, рассказали о сигнале тревоги, который прозвучал в воинских частях ВС РФ под Севастополем. После этого в канале опубликовали ряд сообщений, в которых говорилось о стрельбе и звуках полета беспилотников над оккупированным Крымом:

сначала стало известно о поднятии в небо авиации с аэродрома «Бельбек», россияне также перекрывали Крымский мост;

затем записали звуки полета БПЛА над Симферопольским районом (0:46);

тогда же оккупанты закрыли Крымский мост;

слышали громкие звуки в районе Севастопольской бухты (1:04).

Авторы Telegram-канала сообщили со ссылкой на собственные источники, якобы в Севастополь «наведался морской дрон».

Тем временем местный крымский паблик в ночь на 18 июня отчитался о ситуации на оккупированном полуострове:

в 0:10 в паблике написали об атаке БПЛА на Крымский мост;

в 0:14 — об атаке ракет «Нептун» на Керчь и Тамань;

в 1:14 — об атаке беспилотных катеров в Севастополе.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев пока не комментировал ночные события. О причине громких звуков над Крымом молчит глава оккупационной власти Сергей Аксенов.