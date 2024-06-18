Путин сделал «сэндвич» из Белоусова 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.06.2024, 9:04

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Анна Цивилева

Власть в РФ все больше вырождается.

Путин назначил, как обтекаемо выражается пресса, «свою предполагаемую родственницу» (двоюродную племянницу) Анну Цивилеву замминистра обороны. Первая реакция – вынесенная в заголовок фраза из советского фильма «Как закалялась сталь»: «Сам влез и бабу свою тащит».

Одновременно, как в случае с сыном Патрушева (ныне вице-премьер) объявилось новое талантливое дитя начальства. Сын бывшего верного путинского премьера Фрадкова тоже назначен замминистра обороны. «Обложил» великий геополитики Белоусова своими людьми. Сделал «сэндвич».

Когда читаешь новость о Цивилевой и Путине, в полной мере можешь оценить американские демократические порядки, где о родственниках президентов известно все. Нет там секретных дочерей с подложными фамилиями, странных историй с тайными семьями.

Но в нашей стране иные порядки. Еще один шаг к тому, чтобы можно было сказать, что правит страной клан, связанный дружески-семейными связями. И задачи у него соответствующие. Власть все больше вырождается.

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