«Друг сделал $26 тысяч на крипте, и я захотел так же» 6 18.06.2024, 9:18

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Белорус рассказал, к чему привела его мечта о богатстве.

Герою статьи на сайте onliner.by важно оставаться анонимным, потому некоторые детали этой истории были изменены. Но вот сумма долга осталась такой, как есть. На сегодня 33-летний житель Брестской области (назовем его Владом) влетел на полмиллиона белорусских рублей. Внезапно, но мечты о быстром обогащении сбываются не всегда и часто приводят к непредсказуемым и даже трагическим последствиям.

За год отбил вложенные деньги три раза

Три года назад, когда Влад, чуть ли не перебиваясь с хлеба на воду, работал в две смены, чтобы прокормить жену и маленького ребенка, произошла его встреча с давним приятелем. После разговоров о былом речь зашла о заработках (куда же без этого). В противостоянии «У кого больше» у Влада не было шансов, но с того момента его жизнь круто пошла в гору.

— Знакомый за короткий период поднялся с $22 тыс. до $48 тыс. Я и до этого слышал про крипту, но лезть не решался, были кое-какие сомнения, а когда это проворачивают прямо на твоих глазах, понял, что пора.

Начал с определенной долей энтузиазма и с самых низов: заказал два «асика» (что-то типа компьютера, который используется для майнинга), подключил к электросети и стал зарабатывать. За все про все отдал $700, на стартовый капитал пустил автомобиль. Так «асики» проработали порядка года, и на то время они окупили себя в три раза. Все это с учетом затрат на электроэнергию.

— Я не особо знал, что можно и чего нельзя. Несколько раз консультировался в налоговой: майнинг был разрешен для физлиц. Проходил банковскую проверку, где в качестве доказательства легальности происхождения денег прикладывал счета за электричество и чеки с покупки приборов.

Постепенно брестчанин отходит от майнинга и в мае 2023 года приступает к криптообмену. Граждане нашей страны могут спокойно майнить, хранить, обменивать, дарить и завещать токены, а также продавать их за рубли и другую валюту. Однако заниматься посредничеством в этих операциях могут только зарегистрированные компании. Если верить Владу, то всего этого он не знал и сильно не разбирался.

— Суть в чем: есть сайт, где люди отправляют деньги в обмен на крипту. Сначала работали через карточки, но быстро от них ушли. Встречались с людьми в кафе, ресторанах, с меня — крипта, с него — кеш. Мой заработок — комиссия порядка 2%.

То ли процент был выше, то ли сделок было столько, что Влад прописался в кафе, но каким-то чудом на его кошельке оказался почти целый биткоин, который на то время стоил порядка $22 тыс. Однако держать «биток» парень не стал, ведь нужно дальше крутиться: вывел, открыл магазинчик, закрыл магазинчик, потому что не выгорело, купил инструменты и оказывал услуги по строительству.

Кардинально жизнь героя не изменилась. Он постепенно ремонтировал загородный дом, купил недорогой автомобиль, на моря-океаны не летал, также усердно трудился, а что касается крипты, то она осталась чисто фоном. По словам Влада, он менял цифровые USDT на реальные доллары только избранным, проверенным и почти вошедшим в число друзей клиентам. Как отмечено в материалах административного дела, только за один день он мог совершить 12 транзакций на сумму 19 тыс. рублей.

«Никогда не увижу море?»

Счастье длилось не долго и закончилось в самом начале 2024 года. К тому времени Влад уже предлагал услуги по обмену во всяких телеграм-каналах, и как-то раз к нему обратился курьер телефонных мошенников с $3850 на кармане.

— На вид парень был моего возраста, сказал, что айтишник и занимается криптой. Это потом уже из материалов дела я понял, что никакой он не айтишник — работал мастером на заводе. Деньги забрал у какой-то бабушки и поехал ко мне. Я задавал ему уточняющие вопросы, но он говорил, что с мошенниками никак не связан. Их отличительная черта в том, что хотят сбыть большие суммы, и неважно, по какому курсу, а тут ничего этого не было.

Буквально неделя-полторы, и к «криптану» пришли сотрудники милиции. Деньги, полученные от курьера, уже были потрачены на личные нужны. В ходе следствия сотрудники установили все движение крипты по кошелькам и передали информацию в налоговую. За период с мая 2023-го по январь 2024-го Влад произвел 178 транзакций суммой более 504 тыс. рублей. В результате мужчина был привлечен к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 40 базовых величин (1600 рублей) с конфискацией незаконно полученного дохода — более 504 тыс. рублей.

— Где-то я 0% зарабатывал, где-то 2%, моя комиссия плавала. Грубо говоря, из суммы в 504 тыс. рублей заработок был около 10 тыс. Подавал апелляцию в Верховный суд, про мизерную прибыль там и слушать не хотят. Просил уменьшить штраф хотя бы до 20—30%, думал, лет за 30 отдам, но решение не изменили.

— Слушайте, про 2% что-то не верится…

— Ну, может, больше, 15—20 тыс. рублей, но такого, чтобы 200—300 тыс., — таких цифр не было. Это был просто допзаработок, который не сильно сказался на уровне моего достатка.

В то же время на допросе назывались совершенно другие суммы — что-то порядка $100 в месяц. Поэтому точно понять, какой был «выхлоп» от всего этого, мы не можем, а к словам героя просим относиться критически.

— За какие средства вы сейчас живете и на что тратили доход от криптовалют?

— Живу на свою зарплату в 220 рублей, также тратил часть денег, которые остались от продажи автомобиля. Ну, и мне помогают родители. Супруга в настоящий момент не работает, живем мы только на мою зарплату. Деньги от крипты тратил на личные нужды, точнее ответить не могу.

— Хватает вам 220 рублей для содержания семьи с ребенком?

— Нет, не хватает. Возможно, по этой причине я и занялся всей этой деятельностью.

Сейчас Влад с семьей живет в общежитие, каким образом и с чего будет отдавать долг, не представляет. Имущества на главе семейства нет.

— Родственники при мне остались, никто прекращать со мной общение из-за этого не собирается. Но сами понимаете, в семье нормально отреагировать на такое невозможно. Весь долг я не смогу выплатить до конца жизни, и, насколько я знаю, мне же могут закрыть выезд за границу. Очень тяжело, если бы все вернуть, я бы не полез во всю эту крипту.

Во всей этой эпопее парень винит налоговую, суды — в общем, всех кого не лень. В его голове уже появляются мысли о том, что он может никогда не увидеть море из-за ограничений на выезд. Про бабушку, чьи деньги с его помощью утекли на кошельки мошенников, Влад во время диалога не вспоминает.

Что будет дальше?

Журналисты спросили у юриста Татьяны Ревинской, как будут разворачиваться события дальше по закону. И самое главное: если денег нет, значит, человек будет всю жизнь платить по долгам?

— Если должник не платит по решению суда, то за дело возьмется отдел принудительного исполнения. Исполнитель за три дня начнет производство. Деньги могут брать не только из зарплаты должника, но и из других доходов, например стипендии или пенсии.

Есть несколько мер, чтобы заставить должника платить. Это может быть запрет на выезд из страны, арест денег и имущества или запрет на вождение, охоту, посещение игорных заведений и так далее. В интересах должника как можно быстрее погасить долг, иначе с человека могут взять дополнительные проценты за пользование чужими деньгами с момента начала исполнительного производства до полного погашения долга. Это означает, что за каждый день просрочки будут начисляться проценты на сумму долга, пока должник не расплатится полностью.

Суд можно попросить об отсрочке или рассрочке платежей, а также об изменении способа и порядка исполнения решения. Но для этого нужно доказать, что немедленное исполнение решения вызовет серьезные проблемы или сделает его невозможным: например, наличие несовершеннолетних детей, престарелых родителей или инвалидности. Также необходимо показать, что вы сможете выплачивать долги по графику рассрочки, предоставив информацию о доходах и сроках получения денег, которые позволят погасить долг с учетом затрат.