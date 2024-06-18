Видео «плывущих по облакам» белорусов собрало сотни тысяч просмотров 18.06.2024, 9:31

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Сколько стоит такой «аттракцион иллюзий»?

В соцсети TikTok выложили видео туристической группы, которая на катере словно «плывет по облакам» — завораживающий пейзаж с водной гладью, в которой, как в зеркале, отражается летнее небо с облаками и сливается в сплошную картинку, покорил интернет-пользователей. Короткий ролик за два дня набрал почти 300 тыс. просмотров и сотни комментариев, главные из которых — где можно увидеть такую «красотищу» и сколько стоит такой тур.

«Восхитительное» видео в своем аккаунте опубликовали организаторы авторских туров по Беларуси andystour.by. Кто-то решил, что видео снято с дирижабля, кто-то — что это «аттракцион иллюзий». Однако авторы ролика заверили — это самая что ни на есть «натурная съемка», а на кадрах — красоты Освейского озера в в Верхнедвинском районе Витебской области. Именно там находится остров Ду, известный как самый большой остров в Беларуси, который к тому же некогда был обитаемым — на северо-западном берегу острова располагалась деревня Остров. Именно туда и держали путь туристы.

Комментаторы под видео не скрывали своего восхищения от увиденных пейзажей.

«Люди с их изобретательностью никогда не превзойдут в творчестве Бога.. Захватывающе красиво», — написала одна из зрительниц.

«Вау, эффект! Балдеж! Это круче чем в «Титанике», — поддержала ее другая.

Сколько стоит такая «прогулка по облакам»?

Впрочем, нашлись и те, кто внес свою «ложку дегтя» в комментариях и намекнул на высокие цены на туры на «волшебны остров».

«Жаль, что не каждый белорус может позволить себе такой полет…» — написала одна из зрительниц.

Мы изучили программу тура на остров Ду данного организатора и оказалось, что в июне стоимость тура, включающего в себя помимо экскурсии на катере по Освейскому озеру от руководителя заказника также пятикилометровую прогулку по экотропе, наблюдение за дикими животными со смотровой вышки на острове, а также посещение местечка Сарья с его достопримечательностями, составляла 175 рублей.