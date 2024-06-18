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Очереди на границе с Польшей растут

  • 18.06.2024, 9:41
  • 1,954
Очереди на границе с Польшей растут

На выезд из Беларуси стоит 770 легковушек.

В очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза простаивает 770 легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

В пункте пропуска «Брест», по состоянию на 8.00 18 июня, стоят 450 легковушек. Кроме того выезда из Беларуси ожидают 36 автобусов.

В пункте пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией насчитывается 80 авто, а на белорусско-литовской границе в ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» — 130 и 110 легковушек соответственно.

Также на границе простаивают почти 2 тысячи большегрузов: 660 — в «Григоровщине», 570 — в «Каменном логе», 560 — в «Беняконях», и 140 — в «Козловичах» (Польша).

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