«До 300 остановок дыхания за ночь» 18.06.2024, 9:53

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Белорусский врач-кардиолог предупредил про опасность игнорирования храпа.

Белорусский врач-кардиолог Алексей Деконский предупредил храпящих, что у них может быть до 300 остановок дыхания за ночь.

Храп - это не просто неудобно для того, кто спит рядом, храп является симптомом такой патологии как синдром обструктивного апноэ.

«Храпуны за время сна могут испытывать до 300 остановок дыхания. Во время кислородного голодания могут наступить различные нарушения ритма, даже жизнеугрожающие. Поэтому храп если его не лечить, то можно допустить возникновения критических состояний», - отметил Алексей Деконский.

Врач прописал и алгоритм обследования. Сначала оториноларинголог, который исключит свою патологию со стороны дыхательных путей, затем обратиться к сомнологу, кардиологу, которые назначат дополнительные дообследования. В итоге будет определена терапия.

Кардиолог призвал храпящих не стесняться, а идти к врачу, чтобы улучшить качество жизни как свое собственное, так и близких.