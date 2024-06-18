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Перед русскими офицерами встанет сложная дилемма

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  • Игаль Левин
  • 18.06.2024, 10:00
  • 5,004
Перед русскими офицерами встанет сложная дилемма

И оба варианта для них — не очень.

По информации украинского Центра стратегических коммуникаций, всего за два месяца Силам обороны Украины удалось проделать колоссальную работу в Крыму. На опубликованной инфографике отмечены места, где за последнее время наносились удары.

Речь идет о местах дислокации систем ПВО С-300 либо С-400. Известно, что Украина успешно поражала как сами пусковые установки, так и радарные станции либо пункты управления этих систем. Сообщается, что общее количество отдельно пораженных систем ПВО – около 15.

В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более десяти пунктов управления.

Хороший темп. Так как такие системы не вырастают в мгновение из-под земли, их нужно привезти в Крым, развернуть, привести в боевую готовность. На каком-то этапе перед русскими офицерами должна будет встать дилемма (если уже не встала): снова везти пусковые, радары и командные пункты в Крым, где они неминуемо будут уничтожены, либо прекратить, что существенно ослабит противовоздушные возможности ВС РФ на южном направлении.

Игаль Левин, Telegram

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