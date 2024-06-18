Где находится самый дорогой дом, который купили в мае за пределами Минской области 18.06.2024, 10:06

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И сколько он стоит.

Самый дорогой дом, проданный в мае 2024 года за пределами столицы, находится в Гродно. Realt рассказал, сколько он стоит и где именно он расположен.

Двухэтажный коттедж находится на улице Вишневой в частном секторе недалеко от центра города. Дом просторный — общая площадь составляет 180 квадратных метров. Был построен в 2015 году на небольшом облагороженном участке площадью 9 соток.

Обошелся он покупателю в 253 тысячи долларов (это самый дорогой купленный дом в Гродно как минимум за последние 10 лет). Внутри выполнен современный ремонт, установлено видеонаблюдение и система «умный дом». В коттедже также есть тренажерный зал и каркасный бассейн с системой отчистки воды.