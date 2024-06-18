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Эксперт назвал самую умную вещь, которую можно сказать на собеседовании

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  • 18.06.2024, 10:16
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Эксперт назвал самую умную вещь, которую можно сказать на собеседовании

Перед встречей лучше потренироваться.

Для успешного прохождения собеседования необходимо удачно подчеркнуть свои важные качества, уверен эксперт по вопросам карьеры LinkedIn Эндрю Маккаскилл.

«Собеседование - это перформанс, и чтобы хорошо выступить, нужно репетировать. Лучшие интервьюеры - это люди, которые отрепетировали свои тезисы с наставником, другом или даже старым коллегой, потому что это помогает чувствовать себя уверенно и комфортно», - сказал он в интервью программе CNBC Make It.

По словам эксперта, хотя разные вакансии требуют от человека разных навыков, существуют универсальные стратегии для собеседований. Например, в конце разговора можно сделать следующее заявление:

«Я хочу подчеркнуть, как сильно я хочу получить эту работу. Я считаю, что мои навыки и опыт идеально подходят для нее, и что я смогу оказать сильное положительное влияние на команду. Вот почему...».

Это заявление демонстрирует два важных качества, на которые обращают внимание менеджеры по найму: энтузиазм и уверенность. Эскперт отмечает, что вы вряд ли произведете впечатление на собеседника, если будете казаться нейтральным или равнодушным к работе. Кроме того, важно четко сформулировать свои сильные стороны и рассказать о ценности, которую вы можете представлять для команды.

Мужчина советует сделать свое объяснение коротким, сосредоточившись на двух-трех навыках, указанных в описании вакансии.

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