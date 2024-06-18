Средний чек в магазинах Беларуси приближается к психологической отметке
- 18.06.2024, 10:24
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С января рост составил 13,4%.
Согласно данным Белстата, розничный товарооборот с января по май текущего года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма розничного оборота за указанные месяцы составила 34,2 миллиарда рублей, при этом средний чек вырос до 24,5 рубля, в то время как годом ранее он составлял 21 рубль.
В январе текущего года средний чек оказался немного больше — 21,6 рубля. Таким образом с января средний размер ежедневных покупок одного жителя увеличился примерно на 13,4%.
Оптовый товарооборот за пять месяцев также вырос на 8,3%, достигнув отметки в 73,7 миллиарда рублей. Общепит также продемонстрировал повышение на 11,8% с общей суммой в 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на это, Белстат не предоставил информацию о средней сумме, которую клиенты тратят в ресторанах или кафе за один визит.