Последние 15 лет в разных регионах Беларуси фиксируют массовый мор рыбы 18.06.2024, 10:40

Эксперты рассказали, с чем это связано.

На водохранилище Рудея на границе Могилевского и Чаусского районов произошел массовый мор рыбы. В соцсетях появились фотографии крупных мертвых карасей, плавающих на поверхности кверху пузом.

Место происшествия обследовала комиссия, говорит в комментарии госСМИ представитель Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Дмитрий Мельников: «Исследовав на лодке водоем, насчитали около 50 погибших карасей. Все особи, судя по весу, а он колеблется от 700 граммов до полутора килограммов, не молодые, а зрелые». Природоохранник отмечает, что рыбы погибли, когда уже отнерестовали.

Экспертиза воды показала, что химикаты с полей в водохранилище не попали, человеческого воздействия на мор рыбы нет. «И кислород в Рудее в норме: шесть миллиграммов на литр. При таком содержании выживет даже капризная форель», — добавляет Мельников.

Заместитель директора Института рыбного хозяйства кандидат биологических наук Владимир Костоусов констатирует, что такие случаи мора рыбы в начале июня фиксируются последние лет 10-15 в разных регионах Беларуси. В группу риска попадает именно серебряный карась через неделю-две после нереста.

«В это время года вода в озерах и прудах сильно прогревается, цветет из-за попадающих в нее биогенных веществ, разлагается органики в виде травы и листвы. Водоросли, из-за которого водоемы становятся похожи на зеленку, отмирая, ложатся на дно. Карась, поедая их с детритом, илом, получает порцию цианотоксинов», — объясняет ученый. В нормальном состоянии эти ядовитые вещества карасей не убивают. Но после нереста иммунная система рыб сильно ослабевает, поэтому они умирают от интоксикации.

По словам Костоусова, ранее государство контролировало разнообразие видов и количество рыбы в водоемах. Например, из Чигиринского водохранилища за год выуживали на продажу около 100 тонн карася. Теперь же там остались только рыболовы-любители. В результате сейчас популяция карася на пике. Эксперты полагают, что ситуация с июньским мором будет повторяться, пока количество рыб не урегулируется естественным или искусственным образом.