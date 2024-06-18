В Беларуси из продажи убирают популярные закуски к пиву

В Беларуси из продажи убирают популярные закуски к пиву5
- 18.06.2024, 10:53
- 4,866
Проверка продуктов показала неутешительные результаты.
В Беларуси запрещена продажа нескольких популярных закусок к пенному пиву. Желтый полосатик и другие продукты торговой марки «Знатный улов» попали в список опасной продукции.
Соломка чехони не соответствует требованиям Таможенного союза из-за недостаточного содержания влаги.
Также под запретом оказался желтый полосатик торговой марки Chipka, который также нарушает нормы. Результаты анализов показали, что влажность в рыбной продукции из России ниже допустимого уровня.