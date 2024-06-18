В Беларуси из продажи убирают популярные закуски к пиву 5 18.06.2024, 10:53

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Проверка продуктов показала неутешительные результаты.

В Беларуси запрещена продажа нескольких популярных закусок к пенному пиву. Желтый полосатик и другие продукты торговой марки «Знатный улов» попали в список опасной продукции.

Соломка чехони не соответствует требованиям Таможенного союза из-за недостаточного содержания влаги.

Также под запретом оказался желтый полосатик торговой марки Chipka, который также нарушает нормы. Результаты анализов показали, что влажность в рыбной продукции из России ниже допустимого уровня.