Министерство образования изменило порядок подачи документов на апостиль

Министерство образования изменило порядок подачи документов на апостиль2
- 18.06.2024, 11:44
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Детали.
С 1 июля изменяется график приема и выдачи документов из учреждений образования для проставления апостиля, сообщила пресс-служба Министерства образования.
Прием на апостиль и выдача оформленных бумаг будет осуществляться в течение одного рабочего дня. Кроме того, вводится предварительная запись для подачи документов для проставления апостиля
График приема документов для проставления апостиля и предварительной записи размещен на сайте Министерства образования.