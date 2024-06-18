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Министерство образования изменило порядок подачи документов на апостиль

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  • 18.06.2024, 11:44
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Министерство образования изменило порядок подачи документов на апостиль

Детали.

С 1 июля изменяется график приема и выдачи документов из учреждений образования для проставления апостиля, сообщила пресс-служба Министерства образования.

Прием на апостиль и выдача оформленных бумаг будет осуществляться в течение одного рабочего дня. Кроме того, вводится предварительная запись для подачи документов для проставления апостиля

График приема документов для проставления апостиля и предварительной записи размещен на сайте Министерства образования.

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