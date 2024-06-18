В России бушует эпидемия ботулизма 2 18.06.2024, 11:49

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Больше всего отравившихся — в Москве.

В России продолжают выявлять новые случаи заражения ботулизмом. Количество пострадавших достигло 195 человек, пишет телеграм-канал «112». Почти все они заказывали готовые салаты «Лобио» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и салаты с тунцом и фасолью от «Гастропорта». Продажа этих блюд сейчас приостановлена.

Больше всего отравившихся — в Москве. На данный момент в столичные больницы с симптомами ботулизма обратился 161 человек. Шесть случаев заражения зафиксированы в Московской области, а именно в Балашихе, Одинцово, Химках, Мытищах и Реутове; еще по 14 — в Нижнем Новгороде и Казани.

Более половины пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Нескольких пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Накануне днем московские власти сообщали, что в тяжелом состоянии находятся 55 пациентов. По данным Mash, 33 из них сейчас в реанимации, еще 13 пришлось подключить к ИВЛ. В Нижнем Новгороде аналогичный аппарат понадобился 12 пострадавшим, в Казани — одному.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). В компаниях прошли обыски. Работу «Кухни на районе» остановили по требованию Роспотребнадзора. По данным следствия, на предприятии не было документов о сроках годности продукции, а также данных о качестве воды и стерильности рабочих поверхностей, никто не контролировал условия, в которых хранятся продукты, и технологию производства.

Во вторник стало известно о задержании гендиректора и главы отдела качества «Кухни на районе», а также фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции. Имена всех трех СК не назвал. Mash пишет, что задержанного гендиректора зовут Антон Лозин.

Помимо этого было возбуждено еще одно уголовное дело — об организации незаконной миграции (пункт «б» части 2 статьи 322.1 УК) — в связи с тем, что руководство организаций незаконно зарегистрировало по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 84,7% доли в основном юрлице «Кухни на районе» — ООО «Локалкитчен» — контролирует ООО «О2О Холдинг». Исходно это структура «Сбера» и VK, но сейчас бенефициары не раскрываются.