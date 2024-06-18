«Все это вызывает восхищение и особый грибной азарт» 18.06.2024, 12:01

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Белорусы рассказали, где грибница «проснулась» после ливней.

Во второй половине июня, после серии сильных ливней с грозами на фоне начавшегося потепления, пришедшего на смену холодным фронтам, белорусы сообщили о том, что в лесах, наконец, «проснулась» грибница таких «благородных» грибов, как боровики и подосиновики. Грибники охотно делятся в соцсетях своими лесными «уловами». Журналисты telegraf.news посмотрели, где белорусам удаётся набрать полные корзинки.

«После грозовых ливней грибница проснулась и выдала прекрасный урожай дубовых боровиков», — написала одна из участниц тематической группы «ВКонтакте» Маша Никитко и показала, с каким «урожаем» вернулась из леса в Бобруйском районе 16 июня.

Примечательно, что помимо боровиков ей удалось набрать также целую корзинку белых лисичек.

«Есть в них какая-то особенная притягательность: и необычный цвет, и крепкая мясистая структура плодового тела, и чистота гриба,- всё это вызывает восхищение и особый грибной азарт при сборе белых лисичек. Вот так и возникает грибная зависимость, которая объединяет между собой грибников со всего мира», — написала девушка.

В свою очередь Александр Шарый поделился фотографиями полных корзинок боровиков, которые ему удалось «в 2 ножа» набрать всего за 3 часа на Борисовском полигоне.

Похвастались богатым урожаем белых и грибники из Мозырского района.

Подосиновики в последние пару дней белорусы собирали в большом количестве в Минской области, в вот лисички там, по словам других участников обсуждения, «только начинают лезть» — на фото гласным образом мелкие экземпляры, которым бы ещё расти и расти.

Видео «ну очень приятного похода по грибы» со своими «одногруппниками» поделился и администратор группы, заядлый грибник Александр Шевцов.

При этом автор видео отметил, что в лесу грибники рискуют попасть «в кольцо атаки», но вовсе не от грибов, а от оводней. На большое количество мошкары и прочих насекомых-спутников жаловались и другие участники обсуждения, так что тем, кто собирается в лес в ближайшее время, стоит позаботиться о защите от укусов.