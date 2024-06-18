Зачем Путин едет к Ким Чен Ыну? 5 18.06.2024, 12:02

3,500

Фото: AFP

Украинский эксперт рассказал о «союзе галантерейщика и кардинала».

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик раскрыл нюансы взаимоотношений двух диктаторов - главы КНДР Ким Чен Ына и хозяина Кремля Владимира Путина.

По его словам, в последнее время «Ким Чен Ын для Путина – самый близкий друг». На уровне руководства двух стран поддерживаются достаточно интенсивные контакты, в Северная Корея вышла на уровень стратегического партнерства со страной-агрессором Россией.

«Россия в свое время поддерживала введение санкций против КНДР, а также способствовала режиму ограничений и эмбарго, а сейчас она вместе с Китаем вооружает КНДР и предоставляет ей высокие технологии, уничтожая таким образом режим ограничений, который был установлен Совбезом ООН», - сказал Кулик в интервью «Главреду».

По словам эксперта, сейчас Северная Корея наращивает свой потенциал, и россияне передают ей технологии, прежде всего, космические.

«Кроме того, КНДР заинтересована в разработке атомной субмарины, которая могла бы нести ядерное вооружение, и вполне возможно, над ней уже работают на верфях Северной Кореи или России. Плюс речь идет об определенных видах вооружения: РЭБ, беспилотниках, тяжелой технике, в которой заинтересована КНДР.Это все Россия готова передавать КНДР в обмен на боеприпасы», - объяснил Кулик.

Он напомнил, что российская оккупационная армия уже использует в войне против Украины северокорейские боеприпасы и ракеты.

«Объемы поставок колеблются и часто определяются переговорами: начинается подготовка к переговорам – начинаются и поставки боеприпасов России, возникают определенные вопросы во взаимоотношениях – поставки уменьшаются. Это видно по количеству вагонов, которые переходят через Хасан на границе Северной Кореи и России», - отметил он.

Кроме того, Кулик считает, что России выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.

«Также следует отметить, что у Кима есть специфика: он считает, что личные встречи и контакты являются признаком его силы. Поэтому визит Путина в КНДР – это история на десять лет: будет 10 лет максимальной пропаганды, которая будет подавать отношения с РФ как альянс, как ось, как союзнические отношения, как в советском фильме о мушкетерах – «галантерейщик и кардинал». Хотя на самом деле никаких союзнических обязательств у России перед Северной Кореей давно нет», - добавил эксперт.