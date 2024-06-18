В деревне под Минском продается красивый дом на берегу озера 18.06.2024, 12:13

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Что по цене?

В деревне недалеко от Минска продается дом, построенный в этом году из клееного бруса. Кажется, как будто кто-то воплотил в жизнь картинку из Pinterest. Дом с террасой стоит на берегу озера, а на фоне его синего фасада еще ярче смотрятся летние цветы, пишет realt.by. Посмотрите, как выглядит коттедж внутри, какие есть коммуникации, а главное — сколько же он стоит.

Дом располагается в деревне Вишня — Смолевичский район. Одноэтажный коттедж в 151 м² построили в этом году из клееного бруса. Он полностью готов к проживанию.

Дом и внутри оформлен в скандинавском стиле. Кстати, стены в комнатах тоже синие. Из-за большого количества деревянной мебели, натурального оттенка пола, больших окон, кажется, что интерьер — часть природы.

Здесь обустроены кухня-гостиная с выходом на террасу, две спальни, два санузла и топочная. Остаются покупателю мебель и техника.

Отапливается дом с помощью электричества. Вода и канализация введены.

Участок занимает 25 соток. Он огорожен и находится на первой линии от озера. Территория ухоженная: сделаны дорожки, растут разные цветы, кусты и деревья. Кроме этих соток есть еще 43 сотки ЛПХ.

До Минска около 30 км на машине. Стоимость дома — 265 тысяч долларов.