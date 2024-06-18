Железная дорога РФ из Мариуполя в Крым: есть ли она на самом деле? 18.06.2024, 12:27

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Разоблачен важный миф российской пропаганды.

В последние недели в сети активно распространяются слухи о якобы строительстве новой железной дороги, соединяющей оккупированные Мариуполь и Крым. Дорога якобы проходит вдоль Азовского побережья. Однако, по информации украинских OSINT-аналитиков DeepState, эти слухи не соответствуют действительности.

В частности, говорится о маршруте Таганрог-Мариуполь-Бердянск-Мелитополь. Однако, согласно анализу украинских OSINT-аналитиков DeepState, эти слухи не соответствуют действительности.

Разоблачение мифа

Аналитики сообщили, что команда DeepState давно следит за процессами прокладки железнодорожного полотна в регионе, и они подтверждают, что никакие значительные работы по строительству новой железной дороги вдоль побережья Азовского моря в направлении Крыма не ведутся. Информация о строительстве этой линии скорее всего путается с работами, которые проводятся на других участках.

«Наряду с этим м*сковиты начали активно проводить инженерные работы по проведению газотранспортной инфраструктуры, которые сначала ошибочно принимали за выстраивание железной дороги», — говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент подтверждений строительных работ по созданию новой железной дороги от Мариуполя до Крыма нет.

Реальная железная дорога на оккупированной территории

При этом в DeepState отмечают, что в районе между оккупированными поселками Маловодное и Бурное Донецкой области действительно ведутся работы по прокладке железнодорожного полотна. Этот проект уже почти завершен и вскоре ожидается запуск новой железной дороги, которая свяжет российские города Таганрог и Ростов с оккупированным Мариуполем.

По мнению аналитиков, этот участок протяженностью 60 километров обеспечит железнодорожное сообщение для переброски войск как альтернативу проблемным автомобильным маршрутам.

Старые маршруты и новые проекты

Также существует уже давно функционирующее железнодорожное сообщение Крым-Мелитополь-Верхний Токмак Второй-Бердянск-Волноваха-Мариуполь. Однако, неизвестно, используется ли эта ветка для военных целей из-за ее близости к линии фронта.