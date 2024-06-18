Зачем белорусы при разводах сдают авто на проверку 18.06.2024, 12:36

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Рассказал судебный эксперт.

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали, что белорусы чаще всего предоставляют свои автомобили на исследование судебным экспертам в случае развода или для оценки ущерба от действий хулиганов.

— В экспертной практике часто встречаются случаи проведения автотовароведческих экспертиз по вопросу определения рыночной стоимости при бракоразводных процессах. Объектами исследования в таком случае выступают легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, трактора. Зачастую при бракоразводных процессах стороны занижают стоимость автомобиля, чтобы меньше выплачивать второй стороне, — пояснил государственный судебный эксперт управления ГКСЭ по Брестской области Игорь Касьяник.

При этом оценка ущерба, причиненного автомобилю в результате непредвиденных обстоятельств, такие как царапины и вмятины, является самым распространенным вариантом обращения. Также в топ-3 частых случаев включена проверка автомобиля после ремонта, когда владельцы машин сомневаются в качестве выполненных работ.